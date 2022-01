Alle 180 gedetineerden in Torentijd in Middelburg zitten in quarantaine vanwege coronabesmettingen.

De gedetineerden mogen alleen voor een luchtmoment hun cel verlaten en om de dag douchen of bellen. Bezoek is nu niet mogelijk vanwege de quarantaineregels. Morgen, vrijdag, wordt iedereen opnieuw getest en gekeken of de quarantaine wel of niet kan worden opgeheven. Een woordvoerder van de penitentiaire inrichting noemt de situatie heel vervelend, maar dat de directie geen keuze heeft.