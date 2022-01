De Zeeuwse havens en die van Gent lijken de coronadip te boven. De overslag van goederen met zeeschepen ligt in 2021 met 69 miljoen ton bijna op het niveau van 2019. De binnenvaart heeft zich met 60 miljoen ton volledig hersteld.

Havenbedrijf North Sea Port meldt dat er vergeleken met 2020 zo'n 10 miljoen ton goederen meer is aan- en afgevoerd. Het verwacht dit jaar het verlies van de afgelopen twee jaar verder goed te maken. De inhaalrace is niet lang meer. Met zeeschepen zijn in 2021 bijna 69 miljoen ton goederen afgehandeld. Dat is 2,5 miljoen ton minder dan in het recordjaar 2019. Ten opzichte van vorig jaar is 9 procent groei geboekt. Bijna driekwart van de overslag gaat om importgoederen.

De groei is vooral te danken aan een grotere aan- en afvoer van droge bulk zoals granen, kolen, ijzererts, schroot en cement en vloeibare bulk zoals petroleum en chemische producten, maar ook plantaardige oliën. Droge bulk is goed voor meer dan de helft van de overslag in de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent. Ook het vervoer van voertuigen zoals auto's en trailers is toegenomen. Dat geldt ook voor in containers aangevoerd stukgoed zoals cellulose, staal en bananen. De totale containertrafiek is ongeveer hetzelfde gebleven.

Rusland blijft ook in 2021 de belangrijkste handelspartner voor zeeoverslag, gevolgd door Brazilië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Zweden. De zesde tot de tiende handelspartners zijn Noorwegen, Turkije, Canada, Frankrijk en Spanje. Europa is goed voor 61 procent van de handel.