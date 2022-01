Enkele omwonenden van een voormalig huisartsenpand aan de Schoolstraat in Poortvliet waar arbeidsmigranten wonen, willen herziening van een uitspraak van de Raad van State die voor hen nadelig is uitgepakt.

"Op 8 februari vorig jaar hebben we het herzieningsverzoek ingediend. Afgezien van een ontvangstbevestiging op 19 februari 2021 hebben we er nog helemaal niets van gehoord", zei voormalig CDA-gedeputeerde en oud-burgemeester Joop de Boe deze week bij de Raad van State. De Boe was daar omdat hij alweer een nieuwe rechtszaak over de arbeidsmigranten heeft aangespannen tegen de gemeente Tholen.

De Boe trekt de kar voor enkele omwonenden van het voormalige huisartsenpand aan de Schoolstraat. Ze blijven erbij dat het pand door slechts één huishouden bewoond mag worden. Over het aantal arbeidsmigranten is hij niet helemaal zeker, maar het zijn twintig huishoudens of zoiets, zei De Boe.

Uitzendbureau

Op 7 oktober 2020 bepaalde de Raad van State dat Tholen niet hoeft op te treden tegen pandeigenaar Robert Grootscholte. Uitzendbureau Greentalent huurt het voormalige huisartsenpand en huisvest daar arbeidsmigranten. Bewoning door verschillende huishoudens is niet in strijd met het bestemmingsplan, vonniste de Raad van State. Dat mag niet, vinden de omwonenden. Volgens hen zou de eigenaar zelf of de verhuurder in het huis moeten wonen. De Boe wil daarom herziening van het vonnis.

Eerder vingen de omwonenden ook bot bij de gemeente Tholen en vervolgens bij de rechtbank. Zij klaagden over geluid- en parkeeroverlast door de bewoners van het huis. Nadat de rechtbank hun eis had afgewezen, vroegen ze de Raad van State om een oordeel. Maar toen ze daar ook nul op het rekest kregen, besloot De Boe dus voor een nieuwe ronde bij de Raad van State te gaan.

'Ten onrechte gelegaliseerd'

Omdat in de bestemmingsplannen van de gemeente Tholen niets is geregeld over kamerbewoning en arbeidsmigranten maakte de gemeenteraad in april vorig jaar een zogeheten parapluherziening. Die geldt voor de hele gemeente, inclusief het buitengebied. Dat betekent dat alle bestaande woonvormen worden gerespecteerd.

Maar voor nieuwe kamerbewoning of andere woonvormen is aparte toestemming nodig. De Boe voerde deze week tegen deze parapluherziening een rechtszaak. Hij zegt dat hiermee ten onrechte de bewoning van het pand in de Schoolstraat wordt gelegaliseerd. "Die was in strijd met het bestemmingsplan en zoiets kan niet positief bestemd worden", zei hij.

Staatsraad Bruno van Ravels zei dat het herzieningsverzoek wordt meegenomen in deze nieuwe zaak tegen het parapluplan. Uitspraak door de Raad van State volgt.