De brandweer is tijdens de jaarwisseling in Zeeland 75 keer uitgerukt voor een brand. In Nieuw- en Sint Joosland en Vlissingen werden brandweermensen bekogeld met zwaar vuurwerk. Dat meldt de veiligheidsregio Zeeland (VRZ).

De grootste brand woedde zaterdagochtend vroeg in Middelburg. Een brand in een woning aan de Radenhove sloeg over naar twee naastgelegen huizen. De brandweer gaf hier zeer grote brand af.

Om 5.00 uur had de brandweer de brand onder controle, werd het sein 'brand meester' gegeven en kon worden afgeschaald en nageblust. Niemand raakte gewond. Rond 19.30 uur ging de brandweer huiswaarts.

Om half elf op Oudejaarsavond was de brandweer al opgeroepen voor een brandmelding op de Dam in Middelburg. In een hotel was rook ontstaan door een openhaardvuur. Hier bleek echter geen sprake van brand.

Eerder op de avond werd de brandweer ingezet voor middelbranden in een woning de Bekhof in Yerseke en in de Iepenstraat in 's-Gravenpolder. Daar bleek het om een schutting te gaan.

Agressie tegen brandweerpersoneel

In ruim zeventig gevallen kon de brandweer de melding afdoen met één blusvoertuig. Het ging vooral om buitenbranden, branden in containers en dergelijke.

In twee gevallen - in Nieuw en Sint Joosland en in Vlissingen - werd melding gemaakt van agressie of geweld tegen brandweerpersoneel. Het ging in beide gevallen om het gooien van zwaar vuurwerk naar de brandweer.