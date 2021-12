In de Middelburgse wijk Dauwendaele is vrijdagnacht een auto in brand gestoken. Op camerabeelden is te zien hoe een explosief in de auto wordt gegooid, waarna metershoge vlammen uit het voertuig slaan.

Het is de derde keer in vijf dagen dat auto's moedwillig in brand worden gestoken in de wijk. Volgens HVZeeland doofde het vuur afgelopen nacht doofde vanzelf, zodat de brandweer niet meer hoefde te blussen. De politie heeft onderzoek in de omgeving van het incident gedaan. Daarbij zijn ook buren gesproken en camerabeelden, waarop goed te zien is hoe de daders te werk gingen en daarna vluchtten, veiliggesteld. De politie kondigde na de incidenten van enkele dagen geleden aan extra surveillancerondes te doen in de wijk.