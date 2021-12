Twee minderjarige jongens zijn woensdagavond in Middelburg aangehouden omdat ze softdrugs en een mes op zak hadden. Agenten hielden een groepje jongeren staande op het station omdat daar veel overlastmeldingen vandaan komen.

Bezoekers van het station melden vaak dat ze zich niet veilig voelen door de groepjes jongeren die daar rondhangen. Ook worden er regelmatig vernielingen gepleegd. Om die reden controleert de politie hier regelmatig.

Bij een vijftienjarige Vlissinger werden elf gripzakjes met henneptoppen aangetroffen. Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. De drugs zijn in beslag genomen door de politie.

De agenten zagen een andere jongen 'iets' wegstoppen in zijn broek. Uit onderzoek bleek dat het om een mes ging van zo'n 30 centimeter lang. Ook het mes is in beslag genomen. Deze jongen, een zestienjarige Middelburger, is ook aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

Op last van de officier van justitie zijn beide jongens weer in vrijheid gesteld, omdat ze minderjarig zijn. Ze worden vandaag gehoord door de politie. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.