De GGD Zeeland opent vandaag een telefoonnummer voor Zeeuwse zeventigplussers voor maken van een afspraak boosterprik

Het nummer 0115-455000 is alléén bedoeld voor het maken van afspraken. Dit nummer is uitsluitend voor 70-plussers die in de provincie Zeeland wonen.

De afsprakenlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Op 24 december en 31 december kan tot 16.00 uur gebeld worden.

Voor andere vragen over de boosterprik kan contact worden opgenomen met de corona-vragenlijn van GGD Zeeland: 0113 - 249 442 (dagelijks van 8.00 - 20.00 uur geopend).