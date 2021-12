Een automobilist is woensdagmiddag in de sloot op de Langeweg bij Hulst geraakt. Nadat agenten de auto na het ongeluk doorzochten, troffen ze er harddrugs aan. De 21-jarige Rotterdamse bestuurder is aangehouden.

De automobilist belandde door onbekende oorzaak met zijn auto van de weg, waarna hij in de sloot belandde. De twintiger kon op eigen kracht uit zijn voertuig komen, waarna hij per ambulance werd overgebracht naar het ziekenhuis. De man was bij kennis en heeft hij een alcohol-en speekseltest afgelegd. Beide uitslagen waren negatief.

Omdat de man al eerder met de politie in aanraking was geweest vanwege verdenkingen op verdovende middelen, hebben agenten een onderzoek in zijn auto ingesteld. Toen hem gevraagd werd of hij drugs bij zich had, verklaarde hij volgens de politie dat dat niet het geval was. Bij de doorzoeking van de auto troffen de agenten toch ruim 20 gram aan harddrugs aan.

De drugs zijn in beslag genomen. De auto is door een takelbedrijf uit de sloot gehaald en meegenomen.