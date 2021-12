De bestuurder van een personenbusje is er dinsdagochtend vandoor gegaan nadat hij een eenzijdig verkeersongeluk had op de N57 bij Burgh-Haamstede.

De politie stelde een onderzoek in en wist de 26-jarige man, afkomstig uit de gemeente Noord-Beveland, te achterhalen in Burgh-Haamstede. Hij bleek zelfstandig uit de auto te zijn gekropen en had alleen in het voertuig gezeten.

Het busje, een Fiat Doblo reed dinsdagochtend rond 7.35 uur vanaf de Oosterscheldekering richting Burgh-Haamstede. In een bocht ter hoogte van de Cauersweg raakte het voertuig van de weg en belandde in een sloot.

De hulpdiensten werden gewaarschuwd maar toen die arriveerden, was de bestuurder nergens meer te bekennen. De politie is naar hem/haar op zoek. Plaatselijke gladheid heeft mogelijk een rol gespeeld bij de oorzaak van het ongeluk.

Volgens politiewoordvoerder Alwin Don hebben agenten een 'stevig gesprek' met de man gevoerd. Waarom hij de plaats van het ongeluk precies verliet, is niet duidelijk.