Midden in een woonwijk in Hulst werd vanochtend ruim honderd kilo illegaal vuurwerk gevonden door de politie. Als dit vuurwerk was ontploft zou dat grote gevolgen hebben gehad.

In een garagebox aan de Livingstonestraat in Hulst vond de politie vanochtend 110 kilogram illegaal vuurwerk. Het vuurwerk lag opgestapeld in verschillende dozen.

In een Facebook bericht waarschuwt de politie voor dit soort acties: als het vuurwerk was ontploft, zou dat enorm veel schade opleveren voor de buurt. In een kaart laat zij zien welke woningen schade op zouden lopen bij ontploffing. Het vuurwerk is na ontdekking in beslag genomen.