De voormalige PSD-veerboot Koningin Emma keert volgende week woensdag terug in Vlissingen. Ze wordt daar afgemeerd aan de Houtkade.

Hotelschip

De Koningin Emma is de afgelopen maanden bij Scheepswerf Reimerswaal in Vlissingen-Oost opgeknapt. Aan de Vlissingse Houtkade gaat ze dienst doen als hotelschip van Kloeg Collection, dat ook hotels heeft in Zoutelande, Westkapelle, Dishoek en Goes.

Het oudste nog varende schip gebouwd door De Schelde

Het schip werd in 1933 in Vlissingen gebouwd. Het is het oudste nog varende schip dat De Schelde heeft gebouwd. Tot 1968 werd het ingezet als veerboot op de kleinere trajecten, bijvoorbeeld tussen Terneuzen en Hoedekenskerke. De laatste jaren voer het onder de naam Estrella in Scheveningen als sportvisboot.

Aankomst schip

Het schip wordt woensdag 22 december tussen 8.30 en 9.30 uur aan de kade verwacht.