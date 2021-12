De ettelijke ontkenningen plus de beschuldigingen aan zijn (inmiddels ex-) echtgenote waarmee de 43-jarige G. Z. uit Goes twee weken geleden de rechtbank van zijn onschuld probeerde te overtuigen, heeft hem niet geholpen. Donderdag kreeg hij in Middelburg conform de eis een gevangenisstraf van twee jaar waarvan zes maanden voorwaardelijk opgelegd.

Oordeel rechtbank De rechtbank oordeelde op basis van de verklaringen van zijn dochtertje en het steunbewijs van zijn toenmalige echtgenote dat Z. zich ruim twee jaar schuldig heeft gemaakt aan incest met zijn toen nog elfjarige dochtertje. Handtastelijke vader Het misbruik begon begin 2017, toen Z. met zijn gezin nog in Oosterland woonde. Als het meisje naar bed ging kroop hij bij haar in bed en begon hij haar te strelen en te betasten. Dat gebeurde vrijwel dagelijks en om haar handtastelijke vader nog enigszins tegen te werken trok ze - tevergeefs - dubbele onderkleding aan. Gesprekken op school Uiteindelijk kwam het seksueel misbruik van haar vader aan het licht toen ze er op school over praatte en ontdekte dat zijn handelswijze verre van normaal was. Gesprekken met hulpverleners en politie bleken bij Z. geen effect te sorteren.