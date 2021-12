De euforie over de wereldtitel voor Formule 1-coureur Max Verstappen is groot. Maar veiligheid gaat voor alles. En dus is de hommage voor de kersverse wereldkampioen langs de Tractaatweg nabij Schapenbout door de provincie Zeeland afgeplakt.

Een fan van Verstappen had aan weerszijden van de Tractaatweg een bord met de tekst '100 is de max' voorzien van de achternaam van de Red Bull-racer. Die actie leidde vooral op sociale media tot veel lof en hilariteit, maar de provincie kon er iets minder hard om lachen. De toevoeging leidt namelijk af van de bloedserieuze boodschap langs de weg, waar het gaspedaal nogal eens behoorlijk wordt ingetrapt. En dat niet alleen; het is ook vandalisme. De provincie wilde de borden daarom vervangen door nieuwe exemplaren. Daar is nu, in elk geval voorlopig, van afgezien. Er is gekozen voor een simpelere oplossing. Onder het woord 'max' staat nu een grote grijze streep, met twee reflecterende banen. Om nog maar eens te onderstrepen dat je je op de Tractaatweg niet op een racecircuit moet wanen.