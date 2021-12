De kosten van de komende dijkversterking bij Hansweert dreigen opnieuw op te lopen. Vooral de gestegen prijzen voor energie en grondstoffen hakken erin.

In juni van dit jaar becijferde waterschap Scheldestromen de kosten van megaproject, inclusief voorbereiding, op 105 miljoen euro. Dat was al hoger dan eerdere ramingen. Dagelijks bestuurder Philipp Keller waarschuwde deze week in de commissie waterkeringen dat de versterking waarschijnlijk opnieuw duurder wordt.

Concrete bedragen kon hij nog niet noemen, maar volgens Keller is er wel sprak van 'een paar zorgwekkende ontwikkelingen'. De veranderde 'marktsituatie', met sterk gestegen prijzen, raakt ook dit project. Daarnaast zijn er risico's zoals PFAS en de kosten van het aankopen van gronden die nodig zijn voor de hogere dijk.

Onaangename verrassingen

Het waterschap bereidt het project samen met de betrokken aannemer (Van Oord/KWS) en advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos voor. Door al in een vroeg stadium samen te werken, moeten onaangename verrassingen en kostenstijgingen bij de uitvoering zoveel mogelijk worden voorkomen.

Dat is van groot belang voor het waterschap, omdat het nu 10 procent van het project zelf moet betalen. De rest nemen het Rijk en de andere waterschappen voor hun rekening. Als de uitvoering eenmaal in gang is gezet, komen kostenoverschrijdingen in principe volledig op het bordje van het waterschap.

Het project ligt nog op schema. Dat betekent dat de dijkversterking eind volgend jaar begint. Keller houdt er wel rekening mee dat het project later wordt opgeleverd. Als einddatum wordt 2027 genoemd.