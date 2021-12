Een 59-jarige Terneuzenaar die beweert besmet te zijn met het coronavirus heeft met opzet agenten in hun gezicht gehoest. Het gebeurde donderdag toen de politie hem arresteerde omdat hij tegen betaling een testuitslag zou hebben laten vervalsen.

De fraude kwam aan het licht nadat de manager van de onlangs geopende SpoedtestCorona-locatie aan de F.J. Haarmanweg in Terneuzen naar de politie belde. Hij had bedenkingen bij een test die bij de verdachte was afgenomen.

Daarop zijn de 59-jarige Terneuzenaar en een achttienjarige medewerkster uit Middelburg aangehouden. Hoe de vervalsing precies in z'n werk ging, wordt nog onderzocht. Volgens de politie zou de man zou ook een andere medewerker benaderd hebben om tegen betaling een test te vervalsen.

Trui met beledigende tekst

De aanhouding van de man verliep tumultueus. Hij droeg een trui met daarop een beledigende tekst richting medewerkers van de politie. Op het moment dat twee agenten hem overbrachten naar het politiebureau vond hij het nodig op ze te hoesten. Hij verklaarde daarbij besmet te zijn met het coronavirus. De politie heeft de trui in beslag genomen. De man en de vrouw zitten beiden nog vast.