Een 57-jarige verdachte uit Nieuw-Vossemeer is voor zijn betrokkenheid bij een drugslab beduidend milder veroordeeld dan de officier van justitie had geëist. Geen twee jaar en acht maanden cel, plus een boete van 20.000 euro, maar acht maanden cel plus vier maanden voorwaardelijk voor het geval hij weer in de fout gaat.

Begin juni, twee jaar geleden, werd de cocaïnewasserij in een landbouwschuur aan de Molenweg in Oud-Vossemeer bij toeval ontdekt toen er een omgevallen boom moest worden geruimd. Een vreemde geur was voldoende om de politie in te schakelen en het ontdekte lab was niet zomaar een drugslabje, maar een professioneel opgezette inrichting, stapelbedden voor het personeel en goed voor een dagelijkse productie van 150 kilogram cocaïne met een straatwaarde van 30 miljoen euro. Tijdens de behandeling van de zaak hield de verdachte stug vol van niets te weten. De boerderij was een geheim liefdesnestje geweest en van drugs wist hij niets. De rechtbank dacht daar toch anders over en stelde woensdag bij het uitspreken van het vonnis dat hij wel degelijk van de hoed en de rand moet hebben geweten. Een wildvreemde man wilde een stukje loods van hem huren, het ging om een korte huurperiode en geld speelde geen enkele rol. Kortom: alles wees erop dat hij ervan moest hebben geweten. Dat zijn straf lager uitvalt dan geëist, komt onder andere door het overschrijden van de zogeheten 'redelijke termijn', waarbinnen een zaak dient te zijn afgerond. Na de ontdekking van het drugslab ging de verdachte ervandoor en werd eind juni 2019 in Breda aangehouden toen hij zich toch maar bij de politie meldde.