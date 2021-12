De politie heeft dinsdagavond bij de controle van een auto op de Boulevard in Vlissingen een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. In de auto van een twintigjarige man werden 126 zogeheten cobra's gevonden. De man is opgepakt.

Cobra's zijn verboden knalvuurwerk in Nederland. Gezien de hoeveelheid vuurwerk dat in de auto werd aangetroffen, vermoedt de politie dat hij een illegale handelaar is. De bestuurder is daarom aangehouden.

"Het is uitermate gevaarlijk om in het bezit te zijn van dit vuurwerk", waarschuwt de politie. Ze benadrukt dat het bezitten, vervaardigen of het binnen de landsgrenzen van Nederland brengen van illegaal vuurwerk een misdrijf is waar een gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.