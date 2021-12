De negentienjarige Terneuzenaar K. R. is donderdag in Middelburg veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Er was zestig uur waarvan 55 voorwaardelijk plus een taakstraf geëist.

Eind november vorig jaar hadden R. en zijn minderjarige vriend in Goes twee jongens aangesproken en de nodige bedreigingen tegen hen geuit. Ook werd het duo verdacht van diefstal met geweld van een tas met kleding maar omdat ze niet de bedoeling hadden gehad om wat dan ook te roven en de tas ook werd teruggegeven, werden ze daarvan vrijgesproken. De minderjarige kreeg een taakstraf van 120 uur waarvan veertig uur voorwaardelijk opgelegd. Hij werd veroordeeld voor eveneens de 'bedreiging in vereniging', wapenbezit plus enkele diefstallen en verduistering van 60 euro. Met dat geld zou hij voor iemand vuurwerk kopen. Tenminste dat was de bedoeling. Tegen hem was twintig dagen jeugddetentie plus een taakstraf van negentig uur waarvan veertig voorwaardelijk gevorderd. Die twintig dagen heeft hij inmiddels in voorarrest uitgezeten.