Een woning aan de Weststraat in Axel is afgelopen zaterdag op last van burgemeester Erik van Merrienboer verzegeld. Nu voor een half jaar omdat de bewoners eerder de fout in waren gegaan.

In het Axelse pand werd op 8 juni van dit jaar al drie kilo hennep en een bedrag aan contanten gevonden. Het was de tweede woning die in november voor een half jaar dicht moet vanwege drugsovertredingen. Op 9 november ging een huis aan de Grenulaan op slot omdat het pand samen met een andere locatie betrokken was bij drugshandel in georganiseerd verband. Ook deze woning gaat dicht voor de duur van een half jaar omdat hier eveneens sprake is van recidive. Op 15 juli van dit jaar al 2025,6 gram amfetamine, 6,7 gram heroïne, 94 xtc-pillen, 323 hennep, 203,5 gram henneprestanten, een stroomstootwapen en een groot bedrag aan contanten werd aangetroffen. De burgemeester heeft met de Wet Damocles de bevoegdheid een woning te sluiten wanneer hier een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden. Doel van de wet is een einde maken aan overlast door drugshandel.