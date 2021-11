De Zeeuwse verpleeghuizen melden dat de afgelopen week meer dan honderd bewoners besmet zijn geraakt met corona. Ook zorgmedewerkers testen vaker positief.

"Helaas zien we, in lijn met het landelijke beeld, het aantal besmettingen in de verpleeg- en verzorgingshuizen weer toenemen. Verspreid door heel Zeeland zien we clusters van besmettingen. Soms gaat het om enkele besmettingen per locatie, op andere plaatsen zien we grotere uitbraken", aldus elf Zeeuwse organisaties voor ouderenzorg in een verklaring.

Het uitvallen van personeel en de besmetting onder bewoners zorgen voor extra druk, zowel in de verpleeghuizen als in de thuiszorg. "We zetten alle zeilen bij om de juiste zorg te blijven geven, maar op sommige plekken wordt de situatie steeds lastiger."

"We kijken dan ook uit naar het boostervaccin. Zodra het vaccin wordt geleverd, starten alle organisaties vrijwel direct met het zetten van de boosters bij onze bewoners. De eerste bewoners krijgen deze week hun boosterprik", laten de organisaties weten.

De verwachting is dat alle organisaties begin december zijn begonnen of kunnen beginnen met het zetten van de boosterprik bij bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen die de basisvaccinatie hebben gehad.