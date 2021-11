Een 21-jarige wegpiraat uit Axel is maandagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij betrapt was op een snelheidsovertreding van meer dan 70 kilometer per uur.

De man werd betrapt terwijl hij met een gecorrigeerde snelheid van maar liefst 174 kilometer per uur over de Tractaatweg (N62) bij Axel reed. De maximaal toegestane snelheid is daar 100 kilometer per uur.

Het rijbewijs van de Axelaar is direct ingenomen. Een officier van justitie beslist later of de man zijn rijbewijs nog terugkrijgt.