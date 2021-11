Een fietser is maandag aan het begin van de middag in Kamperland gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde maandagmiddag rond 13.15 uur. Een automobilist botste toen op de kruising met de Nieuweweg op de fietser. Omstanders schoten te hulp en de fietser is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft van de automobilist een verklaring opgenomen. Vanwege het ongeluk was de afrit van de N255 een tijdje afgesloten. Rond 13.55 uur was de weg weer vrij.