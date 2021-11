Een met olie besmeurde zeekoet is zondagmiddag op het strand aan de boulevard in Vlissingen aangespoeld. Omstanders zagen het gebeuren. De stichting Dierenwelzijn Walcheren heeft de vogel meegenomen en naar vogelopvang De Mikke gebracht.

Een van de omstanders was Reinier Maljaars die met zijn vrouw en kinderen even ging uitwaaien op de zondagmiddag. "Volgens mij spoelt daar een pinguin aan", zei hij ineens. De vogel werd door de golven op het strand achtergelaten. Een app op hun mobiele telefoon wees uit dat het ging om een zeekoet, een algemeen voorkomende vogelsoort op de Noordzee, die haast nooit aan land komt.

"Hij zat helemaal onder de olie", vertelt Reinier. Waarschijnlijk is het dier daardoor verzwakt geraakt en uiteindelijk aan land gespoeld. Omstanders hebben daarom de dierenambulance gebeld. Die heeft de vogel opgehaald om het dier te helpen opknappen.

Waakzaam bij olievogel

Volgens Jaap van der Hiele van stichting Reddingsteam Zeedieren komt het vaker voor dat er zeekoeten aanspoelen. Maar in het geval van een met olie besmeurde vogel is hij toch wat waakzamer. "Als het een olievogel is dan is het wel heel bijzonder. Ja, eentje kan wel eens gebeuren. Maar als je er meer gaat krijgen, dan wordt het een heel ander verhaal natuurlijk." Als blijkt dat meer vogels besmeurd zijn geraakt dan gaat een rampenplan van start waarbij de Veiligheidsregio Zeeland en Rijkswaterstaat de bron proberen op te sporen.