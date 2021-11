In een kamerverhuurpand aan de Bloemenlaan is gisteravond een veertigjarige man uit Vlissingen gewond geraakt bij een steekpartij. Hij zou mishandeld zijn door een plaatsgenoot. Dat bevestigt de politie die nog op zoek is naar de verdachte.

Rond kwart over negen kreeg de politie de melding dat er een persoon gewond was geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht maar is buiten levensgevaar.

In eerste instantie dacht de politie dat de verdachte zich nog in de woning bevond. Daarom vroeg ze om extra ondersteuning en werden er twee politiehonden ingezet. Na het binnenvallen bleek dat de verdachte was gevlogen. De politie is nu op zoek naar de verdachte en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.