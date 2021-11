De GGD Zeeland begint vrijdag met het geven van 'booster'-vaccinaties aan 80-plussers. Ook de bewoners van zorginstellingen en zorgmedewerkers krijgen een boostervaccinatie aangeboden.

Het RIVM stuurt vanaf donderdag de eerste uitnodigingen. Wie de brief heeft gekregen, kan de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn bellen om een afspraak te maken. De 'derde' prik wordt op elf plaatsen in Zeeland gegeven.

"Iedereen die in aanmerking komt voor een boostervaccinatie, krijgt een mRNA-vaccin van Moderna of BioNTech/Pfizer. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locaties en er is geen vrije keuze in. Kreeg iemand eerder Janssen of AstraZeneca? Ook dan wordt de booster een van deze twee mRNA-vaccins", aldus de GGD.

Eerder konden mensen met een ernstige afweerstoornis al een boosterprik krijgen op uitnodiging van hun medisch specialist. Op ggdzeelandprikt.nl zijn alle priklocaties en tijden te vinden. Vanaf volgende week is het ook mogelijk om de eerste of tweede prik te halen op één van de vaste vaccinatielocaties.