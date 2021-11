De politie heeft maandag de vierde verdachte in het onderzoek naar het drugslab in Lewedorp opgepakt. Het gaat om een 27-jarige man uit Etten-Leur. De man werd twee weken geleden herkend toen er beelden van hem werd getoond in het programma Opsporing Verzocht.

De politie was getipt over het drugslab dat ze op 16 september aantroffen in een schuur aan de Damstraat in Lewedorp. Daar werd ruim tweehonderd gram amfetamine, kleinere hoeveelheden hennep en hasj en vals geld in beslag genomen. Tijdens de inval werden een man en een vrouw aangehouden. De derde verdachte, een 25-jarige man uit Vlissingen werd gearresteerd in het politiecellencomplex in Middelburg.

De toen nog onbekende vierde verdachte stond wel op beeld. Deze beelden werden 2 november uitgezonden in het programma Opsporing Verzocht. Naar aanleiding van die uitzending kreeg de politie een paar tips. Inmiddels is het opsporingsbericht met de beelden verwijderd. De politie sluit meer aanhoudingen in het onderzoek naar het drugslab niet uit.