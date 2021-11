Een week na de vondst van een dode man in een auto bij Retranchement heeft de politie nog steeds niet kunnen vaststellen wat de doodsoorzaak is. Twee scenario's liggen nog open: een misdrijf of suïcide. Het slachtoffer is een zestigjarige man uit Sluis.

De politie is op zoek naar mensen, die meer over het incident weten. In het bijzonder wordt gezocht naar personen, die iets kunnen vertellen over een mogelijk verdachte passant op het traject van de Kanaalweg tot in Sluis.

De auto met het slachtoffer werd vorige week maandag omstreeks 7.30 uur gevonden in het uitwateringskanaal Cadzand. De BMW lag vrijwel volledig onder water. Hoe lang het slachtoffer in het water lag, is niet bekend.

De politie begon maandag een groot onderzoek rond de vindplaats. Ook werd een buurtonderzoek gehouden en er mensen werden gehoord. Onder leiding van een rechter-commissaris onderzochten agenten het huis van het slachtoffer in Sluis. Aanvankelijk hield de politie rekening met drie scenario's: een verkeersongeval, suïcide of een misdrijf. Maar een dag na de vondst meldde het Openbaar Ministerie dat van een verkeersongeluk geen sprake was.

De politie zal de komende dagen nog diverse mensen verhoren. Verder wordt gevraagd om camerabeelden vanaf de plaats van het incident aan de Kanaalweg tot en met de plaats Sluis die ochtend (vanaf 5.00 uur tot ongeveer 10.00 uur). Wie informatie heeft, kan zich melden via 0900-88 44 of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000) of het team criminele inlichtingen (TCI) (0900-8844).