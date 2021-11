Bedrijvenbeurs Contacta in de Zeelandhallen is afgelast. Met de nieuwe corona-maatregelen vindt organisator LMG het netwerkevent zo goed als onuitvoerbaar. LMG-directeur Perry Kentin: "Het is jammer, maar we moeten realistisch zijn."

Vorig jaar moest organisator LMG de beurs noodgedwongen afblazen vanwege het grote aantal corona-besmettingen. LMG dacht dat met de nodige maatregelen een driedaags event (30 november tot en met 2 december) met in totaal zo'n 15.000 bezoekers haalbaar zou zijn. Kentin: "Nu het kabinet de maatregelen heeft aangescherpt, wordt het moeilijk. We zouden om 18.00 uur de deuren moeten sluiten, terwijl de bezoekersstroom altijd pas vanaf 16.00 uur op gang komt. De beurs eerder openen, is geen oplossing. Wie gaat er overdag komen? Dan zou je tevens het sociale karakter van Contacta onderuit halen. Mensen willen graag onder het genot van een drankje met elkaar praten. Dat gebeurt vooral in de avonduren." Drukte vermijden LMG wil zich strikt houden aan de corona-richtlijnen. Volgens Kentin geeft het geen pas een grootschalig evenement te houden nu van werkgevers wordt gevraagd personeel zoveel mogelijk thuis te laten te werken. "Ook roept het kabinet op drukte te vermijden. Zelf willen we voorkomen dat op Contacta nieuwe besmettingen ontstaan. We moeten ervoor waken dat de ziekenhuizen verder vol lopen. Alles bij elkaar opgeteld, heeft dat geleid tot ons besluit om Contacta af te blazen." Kentin vindt het jammer voor deelnemers die stands hadden geboekt, voor de toeleveranciers en voor de bezoekers. "Natuurlijk kost het geld, maar laten we het niet te dramatisch maken. Misschien wagen we in het voorjaar een nieuwe poging."