Een dronken tiener uit Yerseke is vannacht aangehouden omdat hij in een brommobiel over de snelweg A58 reed. In de brommobiel zaten twee andere zestienjarige jongens die eveneens dronken waren.

Surveillerende agenten zagen rond 0.40 uur een auto heel langzaam rijden op de uitvoegstrook richting Goes. De auto bleek zo langzaam te rijden omdat een brommobiel voor de auto reed. De bestuurder van de brommobiel probeerde over het verdrijvingsvlak verder te rijden over de snelweg, maar daar hebben de agenten een stokje voor gestoken. Alle inzittenden zijn meegenomen naar het politiebureau. Daar werden de ouders van de tieners op de hoogte gesteld. De bestuurder heeft zijn rijbewijs moeten inleveren en hij kan nog verschillende andere boetes verwachten. Hij zal op een later moment worden verhoord. Een van de inzittenden krijgt ook een boete omdat hij geen gordel droeg.