Een autodief is vanochtend aangehouden bij tankstation De Vliedberg aan de A58, ondanks dat de verdachte zich probeerde te verstoppen in het riet.

De politie had een melding binnengekregen dat een auto was gestoen. Verschillende politie-eenheden waren daarom op zoek naar het voertuig. Op een gegeven moment kwam er een tip binnen dat de auto stilstond bij het tankstation tussen 's-Heer Arendskerke en Goes.

Een oplettende passant kon toegesnelde agenten vertellen dat de autodief de naastgelegen weilanden in was gevlucht. Agenten zijn toen op zoek gegaan en hebben de verdachte uiteindelijk opgespoord.

De verdachte bleek ook nog gesignaleerd te staan voor een ander delict. De autodief is daarom overgebracht naar politiecellencomplex Torentijd. De recherche zal de zaak verder onderzoeken.