Wat is er nodig om de Zeelandbrug de komende veertig jaar in goede staat te houden? De provincie Zeeland gaat onderzoek in gang zetten om goed in beeld te krijgen hoeveel geld daarvoor opzij gelegd moet worden.

De ruim 5 kilometer lange brug dateert uit 1965 en bestaat uit 54 pilaren en 52 brugdelen, inclusief een beweegbaar deel. "De brug is kwalitatief goed. Het is een uitdaging om dit zo te houden", aldus dagelijks provinciebestuurder Harry van der Maas vrijdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Door problemen met bruggen elders in het land, met de Haringvlietbrug als laatste voorbeeld, staat het onderhoud van deze cruciale schakels in het Nederlandse wegennet volop in de belangstelling. De Zeelandbrug zou in principe een eeuw mee kunnen gaan. Daarvan is nu dus ruim de helft verstreken.