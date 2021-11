Een opvallende groep roze geklede studenten zwierf in de nacht van woensdag op donderdag rond door Wilhelminadorp. De politie ontving hierover een melding maar had bij aankomst niets aan te merken op de jongeren, wel maakten ze samen nog een gezellige foto voor de Facebook-post van de politie.

De jongeren van een studentenvereniging uit Delft werden gisteren gedropt in Wilhelminadorp. Ze moesten nog drie uur op de trein wachten en dus besloten ze een rondje door het dorp te doen. Een buurtbewoner was verontrust door de verschijning en besloot de politie in te lichten.

Die had bij aankomst niets aan te merken op de groep studenten. De jongeren wilden namelijk geen overlast veroorzaken en zochten een rustige plek waar ze niemand tot last waren. De politie besloot het goede gedrag te belonen met een koffietje en ze mochten ook een kijkje nemen in de politieauto.