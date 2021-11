De GGD Zeeland noteerde afgelopen week opnieuw een record aantal positieve testen: 1.917 inwoners van Zeeland kregen te horen dat ze met corona besmet waren.

Dat zijn er 665 meer dan een week geleden toen het record uit maart al verbroken werd. In alle gemeenten waren meer positieve testen, maar Reimerswaal steekt er met kop en schouders bovenuit, laten de cijfers van GGD Zeeland zien.

De meeste positieve testen in de week van 1 tot en met 6 november waren in Reimerswaal 307 (voorgaande week 176). Het aantal vastgestelde besmettingen in de andere gemeenten: Goes 244 (172), Middelburg 232 (171), Terneuzen 203 (154), Vlissingen 148 (59), Tholen 145 (107), Borsele 138 (83), Schouwen-Duiveland 123 (80), Hulst 115 (62), Veere 88 (77), Kapelle 77 (49), Sluis 74 (44) en Noord-Beveland 23 (18).

Bij de GGD deden 10.373 mensen een coronatest, bijna 4000 meer dan de week daarvoor.

De besmettingsgraad in Zeeland ligt zo'n 14 procent boven het landelijk gemiddelde. Alleen in de GGD-regio's Noord- en Zuid-Limburg, Gelderland-Midden, Hollands-Midden en Zuid-Holland-Zuid zijn naar verhouding meer mensen positief getest op corona.

De GGD Zeeland zette vorige week 2905 vaccinaties, 166 meer dan de week daarvoor. Ruim 1.600 mensen haalden hun eerste prik. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne heeft de GGD in Zeeland 502.449 prikken gezet. Naast de GGD hebben ook instellingen en huisartsen gevaccineerd. Hun gegevens zijn niet meegenomen in deze cijfers.