Een vergunning aan het Vlaams Gewest voor het onderhoud van de hoofdvaargeul van de Westerschelde is voor het gros van de Terneuzense gemeenteraadsleden nog geen uitgemaakte zaak.

De raad nam dinsdagavond een motie aan, waarin het hamert op aanvullende voorwaarden om schade aan planten en dieren in de Westerschelde te beperken. Met de andere gemeenten aan de Westerschelde, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland wil Terneuzen zoeken naar een oplossing voor de PFAS-problematiek in de Westerschelde. "De ontwikkelingen gaan nu heel snel, reden te meer om nu de Belgische overheid geen vrijbrief te geven om de Westerschelde te verdiepen", lichtte Loek de Beleir (CDA) de motie toe.

De motie van CDA, TOP/GB, ChristenUnie en VVD kreeg van een ruime meerderheid steun, behalve van de PvdA en Sociaal Terneuzen.

De PvdA vindt de motie te veel 'incidentpolitiek' en pleit voor een bredere kijk, waarin bijvoorbeeld ook het Kanaal Gent-Terneuzen wordt meegenomen. Sociaal Terneuzen is van mening dat de motie is achterhaald, omdat ook de landelijke politiek al met de kwestie aan de slag is.