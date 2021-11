Drie van de vijf vrouwen die vrijdag betrokken waren bij een dodelijk ongeluk op het sluizencomplex in Terneuzen, zijn uit het ziekenhuis ontslagen. De bestuurster (38) en een vijfde inzittende (36) van het busje liggen nog in het ziekenhuis.

Bij het ongeluk kwam een 25-jarige man uit Terneuzen om het leven. De toedracht van het ongeluk is nog steeds niet duidelijk. "Vanwege de medische toestand van de betrokkenen hebben we het afgelopen weekend nog niet iedereen goed kunnen horen'', vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval is nog volop bezig.''

De 36-jarige vrouw is vrijdag overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Samen met vier andere vrouwen en de 25-jarige man was zij onderweg met een busje van schoonmaakbedrijf CSU. Ze reden door een slagboom van de openstaande brug over de Westsluis en belandden op een passerend binnenvaartschip.

Het busje werd lange tijd met een touw boven water gehouden, omdat de man nog bekneld in het voertuig zat. Hij overleed aan zijn verwondingen.