Langs de Kanaalweg tussen Sluis en Retranchement is vanochtend een auto aangetroffen in het water. Een inzittende is uit het water gehaald. De persoon bleek al te zijn overleden. De toedracht van het incident is nog niet duidelijk. De politie heeft daarom een 'plaats delict' ingericht, wat betekent dat ook een misdrijf niet is uitgesloten.

De auto werd omstreeks 7.30 uur gevonden in het uitwateringskanaal Cadzand. Het voertuig lag in de buurt van de kruising met de Provincialeweg-Hoogstraat en was vrijwel volledig onder water verdwenen. "Een voorbijganger zag nog net een portier boven het water uitsteken", vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. Na de melding werden diverse politie-eenheden, twee ambulanceteams en meerdere brandweerwagens opgeroepen. Er werden ook brandweerduikers ingezet. Van Hooijdonk: "Zij hebben de persoon uit het water gehaald. Er is nog gereanimeerd, omdat niet duidelijk is hoe lang de persoon al in het water lag."

Volgens de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft de brandweer één persoon uit het water gehaald en heeft een zoekactie met duikers naar eventuele andere inzittenden niets opgeleverd. Eenmaal op de kant bleek de drenkeling overleden te zijn. De politie weet inmiddels om wie het gaat.

Het politieonderzoek zal waarschijnlijk nog een groot deel van de middag duren. De weg is nog altijd afgezet. De afdeling forensische opsporing heeft onder meer de bandensporen in de berm bekeken en vastgelegd. Later vandaag zal de auto worden getakeld. Daarna zal ook hieraan nog nader onderzoek worden verricht. "We houden nog steeds rekening met meerdere scenario's (ongeval, misdrijf of suïcide). We doen ook onderzoek in de woning van het slachtoffer in Sluis", laat de politie weten.