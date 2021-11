Een vrouw is zondagmiddag door de vloed ingesloten geraakt op de Verklikkerplaat in Renesse. De zandbank is berucht vanwege verdrinkingsgevaar bij opkomend water.

Rond 16.00 uur kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten dat iemand op de Verklikkerplaat stond en niet meer terug naar het strand kon lopen doordat het water snel was opgekomen. Drie ambulances en een traumahelikopter zijn daarop naar de Verklikkerplaat gegaan om te helpen. De traumahelikopter heeft de vrouw op tijd van de Verklikkersplaat weten te halen. Daardoor was er geen noodzaak meer voor medische hulpverlening.