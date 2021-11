In Vlissingen is woensdagmiddag een bestuurder met zijn driewielig motorvoertuig gecrasht en tegen een geparkeerde auto tot stilstand gekomen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 16.25 uur op de Poortersweg nabij de Oostelijke Bermweg. De bestuurder van het driewielig voertuig raakte hier door nog onbekende oorzaak de controle kwijt over zijn voertuig en kwam tegen een geparkeerde auto tot stilstand. Door de klap botste deze geparkeerde auto tegen een andere geparkeerd voertuig aan.