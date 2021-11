De veertien met COVID-19 besmette asielzoekers in de Middelburgse noodopvang Studio A58 gaan vandaag naar een opvang voor asielzoekers met corona buiten de provincie.

Uit de laatste testronde van de GGD afgelopen zaterdag kwamen veertien nieuwe besmettingen onder de 85 tijdelijke bewoners van de hal naar voren. In overleg met het COA is besloten de mannen uit te plaatsen naar een speciale tijdelijke opvang op landgoed park Den Alerdinck bij Laag Zuthem, gemeente Raalte.

Nog geen nieuwe groep voorlopig

Volgens een woordvoerder van de gemeente Middelburg is het vrijwel ondoenlijk de mannen in de evenementenhal van Frans Lievense op de Mortiere in quarantaine te houden. Vorige week werden al acht besmette mannen naar Laag Zuthem gebracht. De GGD test de achtergebleven mannen in Studio A58 donderdag opnieuw. Voorlopig is het onderbrengen van een nieuwe groep van zo'n honderd asielzoekers van de baan. Niet alleen vanwege de COVID-19-besmettingen, maar ook omdat de Middelburgse huisartsen zich moeten klaarmaken voor nog een nieuwe groep asielzoekers.