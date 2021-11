In Bruinisse is in de nacht van zaterdag op zondag een stacaravan volledig afgebrand. Er raakte niemand gewond.

Rond 4.00 uur kreeg de brandweer een melding van brand op Standcaravanpark Bruinisse aan de Hageweg. Al snel werd duidelijk dat het om een uitslaande brand ging en toen de brandweer aankwam was er geen redden meer aan. De brandweer wist wel te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere caravans. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.