De politie heeft zaterdagavond in Kapelle meerdere tieners betrapt op het afsteken van zwaar vuurwerk. Het is niet de eerste keer dit jaar dat Kapelle hier overlast van ondervindt.

Een groep van 25 tot 35 jonge tieners had zich gisteravond rond 20.00 uur verzameld bij de Vroonlandseweg in Kapelle. Vrij kort daarna waren er in Kapelle doffe dreunen te horen: "Het leek alsof Oud en Nieuw alvast werd gevierd", laten de Kapelse wijkagenten weten op hun Instagram-pagina. Het waren geen onschuldige rotjes die de tieners afstaken, maar onder andere Cobra's en nitraten. "Geen kinderspeelgoed en levensgevaarlijk", noemt de politie het.

In het dorp is al meerdere keren dit jaar sprake geweest van vuurwerkoverlast. Daarom was de politie gisteravond met meerdere eenheden in het dorp aanwezig en dat had voor de tieners dus consequenties. Een aantal uit de groep zijn door de politie gepakt en hen wacht een proces-verbaal. De telefoons van de verdachten zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De komende tijd worden extra controles en huiszoekingen niet uitgesloten.