Een bestuurder is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval langs de Kloosterweg in Burgh-Haamstede.

Het ongeval vond plaats rond 12.05 uur, toen de bestuurder van een personenauto raakte onwel, waardoor de auto tegen een lichtmast reed. Hulpdiensten werden opgeroepen.

Bij aankomst was het slachtoffer al uit het voertuig. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de brandweer was opgeroepen. Toen de situatie veilig bleek te zijn, konden ze weer terugkeren naar de kazerne.

De auto is geborgen door bergingsbedrijf Ista uit Oosterland. Een medewerker van DNWG heeft de lantaarnpaal afgekoppeld.