Treinen tussen Goes en Middelburg reden zaterdagmiddag tijdelijk niet vanwege een aanrijding in Goes. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval vond plaats rond 11.15 uur bij de spoorovergang Riemwagenweg, tussen de Verrijn Stuartweg en de Ringbaan West. Hier kwam een passagierstrein in aanrijding met een persoon. Twee ambulance-teams, meerdere politie-eenheden, brandweerploegen en een traumahelikopter werden opgeroepen. De helikopter is uiteindelijk niet meer nodig geweest. De gewonde vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het treinverkeer was korte tijd gestremd vanwege het ongeluk. Volgens de NS app kon de vertraging zo’n zestig minuten duren. Rond 14:45 uur was dit verholpen.