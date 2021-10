Een fietser die zaterdagochtend in het water terecht was gekomen langs de Hansweertseweg bij Kruiningen is door omstanders weer op de kant geholpen. Dat meldt Veiligheidsregio Zeeland via Twitter.

Eenheden en duikers van de brandweer werden opgeroepen. Bij aankomst bleek dat de fietser al door omstanders uit het water was geholpen. De brandweer is teruggekeerd naar de kazerne.