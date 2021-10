Een automobilist is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeluk in Hoek.

De brandweer, ambulance, politie en traumahelikopter werden rond 20.30 opgeroepen, omdat een busje van een beveiligingsbedrijf van de weg was geraakt.

De bestuurder, een man, is bevrijd en rond 21.25 uur met spoed per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in het Belgische Gent. De weg is afgesloten. Het voertuig zal worden getakeld.