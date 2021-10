In ziekenhuis Adrz in Goes is het de afgelopen week een stuk drukker geworden met covidpatiënten. Maandag lagen er tien covidpatiënten in het Adrz, zes meer dan een week geleden.

Drie van deze patiënten liggen op de intensive care in Goes, twee meer dan vorige week maandag. De overige zeven zieke mensen krijgen zorg op de verpleegafdeling. Eén patiënt komt van buiten Zeeland. De helft van de patiënten is zeventig-plus. De andere helft tussen de dertig en de zeventig. Bij ZorgSaam in Terneuzen bleef het aantal coronapatiënten gelijk. Net als een week geleden worden er vijf covidpatiënten behandeld, drie op de verpleegafdeling en twee op de ic. Eén patiënt komt uit de regio Rotterdam. Mensen tussen de vijftig en de zestig vormen de grootste leeftijdsgroep covidpatiënten bij ZorgSaam.