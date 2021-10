In de noodopvanglocatie voor vluchtelingen in de Zeelandhallen in Goes is een flinke corona-uitbraak. Van de 320 bewoners zijn vrijdag 49 mensen positief getest op het virus. Ze zitten momenteel in quarantaine.

Ook de bewoners die negatief getest zijn hebben het dringende advies gekregen het terrein niet te verlaten.

Vrijdag zijn ook alle personeelsleden getest. Onder hen is niemand positief getest. Komende woensdag neemt de GGD bij bewoners en personeel opnieuw een covidtest af om zeker te zijn dat niet meer mensen corona hebben.

De noodopvang in Goes ging op 27 september open. Bij aankomst is toen iedereen getest en bleek niemand corona te hebben. ,,De mensen hebben hun besmetting dus daarna in Goes opgelopen”, aldus woordvoerder Timo Waarsenburg van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Doordat veel mensen dicht bij elkaar in dezelfde ruimte verblijven, gaat een besmetting snel rond. De positief geteste bewoners van de noodopvang zijn in een afgescheiden ruimte ondergebracht.

Sober ingericht

In Goes zitten momenteel 320 Afghaanse vluchtelingen. De locatie is sober ingericht. ,,We hopen natuurlijk dat de mensen die hier komen zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar een andere plek’’, zei locatiemanager Fokke Osterthun van het COA eerder tegen de PZC.

In de Zeelandhallen is gekozen voor wat het COA het bedstee-principe (ze schrijven het zelf als bed-stay) noemt. Er staan lange rijen bedden, twee hoog. Allemaal van elkaar gescheiden door een wandje. Een asielzoeker die straks zijn gordijntje dichtschuift heeft wat privacy.