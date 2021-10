De politie is heeft vanavond een grote zoekactie gehouden in de omgeving van Sluiskil. Gezocht werd naar een verdachte die na een achtervolging was ontkomen.

De auto met daarin twee personen was afkomstig uit België en weggereden na een strafbaar feit. De Nederlandse politie heeft de auto opgevangen en achtervolgd. Op de afrit van de N62 na de Noordbuis van de Sluiskiltunnel ter hoogte van het Axelsche Gat is het voertuig gecrasht. Direct kon één van de verdachten worden aangehouden, de tweede inzittende is ontkomen. Bij de zoekactie is een politiehelikopter ingezet. De Nederlandse politie werkte samen met de Belgen om de twee verdachten alsnog te kunnen inrekenen. Waarvan de personen worden verdacht wil de politie niet zeggen.