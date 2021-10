De gemeente Terneuzen voerde woensdagavond samen met de politie en Veiligheidsregio Zeeland opnieuw controle uit op recreatiepark Marina Beach in Hoek. Bij een eerdere controle op 1 juli van dit jaar bleek van alles mis op het park.

Op 1 juli moest geconstateerd worden dat er nog steeds arbeidsmigranten op het park verbleven ondanks dat dat volgens het bestemmingsplan niet mag. Daarnaast constateerden de diensten dat ook andere mensen dan de arbeidsmigranten er permanent woonden, werden de brandveiligheidsvoorschriften overtreden en werden er aanwijzingen gevonden dat de Wet minimumloon werd overtreden.

Eind september kregen 32 permanente bewoners van het park een brief van de gemeente met de mededeling dat ze het park binnen twee weken moesten verlaten. Volgens Saskia de Vries, woordvoerder van de gemeente Terneuzen is de controle deze avond niet bedoeld om die mensen verder ongerust te maken. "Met de meesten van deze mensen zijn al gesprekken gevoerd en we zijn bezig oplossingen voor hen te vinden. Deze controle is nu een vervolg van de controle van 1 juli." "Het is dus niet zo dat bewoners nu per direct een boete krijgen of gelijk moeten verhuizen", verzekert wethouder Frank van Hulle.

Ook tegen de eigenaren van recreatiepark Marina Beach trad de gemeente na de controle op 1 juli op. Oostappen Vakantiepark Marina Beach en Projectontwikkeling Braakmaneiland hebben een voornemen last onder dwangsom ontvangen van 150.000 euro voor de permanente verhuur van woningen. Daarnaast kan Oostappen rekenen op een extra dwangsom van 100.000 euro omdat er nog steeds arbeidsmigranten woonden op het vakantiepark.