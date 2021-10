De Delta Ride for the Roses - die dit jaar verreden werd als Delta Individual Ride - heeft 130.000 euro opgebracht. Het bedrag wordt in zijn geheel gedoneerd aan onderzoek naar longkanker.

De opbrengst toont volgens de organisatie aan dat het evenement onder de deelnemers leeft. Ondanks dat het vorig jaar moest worden afgelast door corona. En ondanks dat het dit jaar is gereden als Individual Ride. Aan de Individual Ride hebben bijna 1100 mensen meegedaan. Een deel van het bedrag is bijeengebracht door acties die mensen zelf hebben georganiseerd. Zo zamelde de Terneuzense familie Pieters zo’n 23.000 euro in met een collecte. De familie kreeg dinsdagavond een oorkonde voor het vele werk. Dat gebeurde tijdens de slotbijeenkomst in theater De Mythe in Goes. Senne Jonkman (12) fietste 25 kilometer voor haar zieke moeder. Haar sponsors doneerden in totaal 1525 euro. En een actie in 13 Zeeuwse Jumbo supermarkten leverde enkele duizenden euro’s op. De organisatie hoopt in 2022 op een normale Ride; die is gepland op 10, 11 en 12 juni.